"الرقعة" عرض مسرحي يناقش أزمات البشر الوجودية بكفر الشيخ

استقبل المركز الثقافي بكفر الشيخ، العرض المسرحي "الرقعة" لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، استمرارا للعروض المكثفة بالموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وضمن برامج وزارة الثقافة.

يدور العرض حول مجموعة من البشر عبر مختلف العصور، ولسبب ما هم مجبرون على أن يكونوا قطع شطرنج في رقعة لدور سرمدي لا ينتهي، وعبر اللعبة تتكشف لنا جوانب شخصية وإنسانية للجميع.

العرض مهتم بطرح أسئلة تبدو بسيطة مثل: من نحن؟ ماذا نفعل في الرقعة؟ لصالح من نلعب؟ من هو المستفيد الحقيقي من اللعبة؟ ومن المستفيد من كل الحروب؟ هل سنشهد في النهاية سلاما ما؟! كل ذلك عبر دراما ليست نمطية تتكشف لنا الحياة كبازل سهل معقد، إنها الحياة معتقة على رقعة شطرنج.

"الرقعة" للمخرج معتصم عبد الرحيم، تأليف وأشعار عماد عامر، ديكور منى شكري، موسيقى تصويرية نور النوام، وألحان محمد نشأت، ملابس رامي شهاب، واستعراضات إبراهيم الفقي، تنفيذ ملابس وتنفيذ ديكور إبراهيم الفقي، تدقيق لغوي محمد مبروك، وتصوير هشام أيمن، تصميم بوستر عمر عبد الله، مخرج مساعد يوسف الزواوي.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ومينا مجدي.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وتنفيذ فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي، وتستمر العروض بالمجان حتى 31 مايو الحالي.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي 20 عرضا مسرحيا في هذا الموسم، وتقدم جميع العروض مجانا في التاسعة مساء، ضمن موسم مسرحي حافل لقصور الثقافة.