شاهد | قبل مباراة الأهلي والترجي اليوم.. "مين كعبه عالي على التاني"

يسعى النادي الأهلي لِترويض الترجي التونسي مساء اليوم، السبت 25 مايو 2024، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي هذه المباراة بعد تعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي برادس بتونس.

يُمني الأهلي النفس بتحقيق الفوز في هذه المباراة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشر في تاريخه، ويمتلك المارد الأحمر سجلًا حافلًا في البطولة، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بلقبها.

يُدرك الأهلي صعوبة المهمة التي تنتظره أمام الترجي التونسي، خاصةً بعد نتيجة التعادل في مباراة الذهاب. لكنه يُراهن على عامل “الأرض والجمهور” لدعمه في هذه المباراة الحاسمة.

على الرغم من رغبة الأهلي الحارّة في التتويج باللقب، إلا أن فرص الفريقين متساوية في هذه المباراة. وسيبذل الترجي التونسي قصارى جهده لخطف اللقب من الأهلي، خاصةً بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مباراة الذهاب.

تُتوقع أن تكون مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراةً مثيرةً وحافلةً بالتنافس والإثارة، وسيحرص كلا الفريقين على تقديم أفضل ما لديهما من أجل حسم اللقب في صالحه.