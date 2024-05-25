جامعة أسيوط تخصص 100 ألف جنيه لكل كلية يجدد اعتمادها

قرر مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ الموافقة على تخصيص مبلغ (مائة ألف جنيه) لكل كلية تم اعتمادها مؤسسياً، أو تم تجديد اعتمادها، بدءاً من العام الجامعي ٢٠٢٣، و(خمسون ألف جنيه) لكل برنامج تم اعتماده، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على تحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وضمان الجودة في أساليب الأداء، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الجودة، وجودة التعليم، بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر، ولكنها تستهدف تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن حصول الكليات والبرامج على الاعتماد المؤسسي يُعد نتاج فريق عمل مؤسسي مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير الموارد والإمكانات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية؛ وذلك لتحقيق هدف الجامعة في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة أسيوط حريصة على تشجيع، وتقدير الجهود المخلصة، للكوادر الأكاديمية، والإداري بالكليات خلال فترة الإعداد والتجهيز للإعتماد، والذي يعد جزءًا من استراتيجية جامعة أسيوط لتعزيز روح العمل، وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود، والتفاني؛ لتحقيق أعلى مستويات التميز الإداري، والتعليمي، والبحثي.

