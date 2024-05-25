ضبط محلجين للأقطان في القليوبية يعملان بدون ترخيص ويطرحان أقطانا مغشوشة

تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط محلجين للأقطان في منطقة الخانكة يقومان بحلج أقطان رديئة ومجهولة المصدر وطرحها في الأسواق على أنها أقطان مطابقة للمواصفات.

تلقي البلاغ

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بوجود محلجين قطن يعملان بدون ترخيص في منطقة الخانكة ويقومان بطرح أقطان مغشوشة في الأسواق.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وقامت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية بمداهمة المحلجين.

وأسفرت الحملات عن ضبط المحلجين وتبين أنهما يعملان بدون ترخيص، وتم التحفظ على 14 طن أقطان مجهولة المصدر ومغشوشة، وتم ضبط طبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.