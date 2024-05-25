مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد محطات الصرف الصحي بالعاشر

تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات محطات الصرف الصحي والصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الهيئة والجهاز.

وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصناعى رقم 4، والتى تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس ياسر السروي، المشرف العام على محطات وشبكات الصرف الصحي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن مراحل المعالجة بالمحطة.

وتجول المهندس أشرف فتحي، بعنبر الطلمبات ولوحات التشغيل، ثم تفقد مبنى المولد الكهربي الذي يقوم بتشغيل المحطة.

ثم تفقد مسئولو الإسكان محطة معالجة الصرف الصحي طاقة ١٠٠٠٠٠ متر مكعب، وكان في استقبالهم الكيميائية ريهام بدر، رئيس قطاع المعامل، ومسئولو المعمل، وتم الشرح التفصيلي لعمل الأحواض وسعة كل حوض ومراحل خطوط الأحواض والتخلص من المخلفات الصناعية الصلبة.

وقام مسئولو المعمل بتقديم شرح عن مراحل اختبارات العينات وطرق المعالجة، والمعامل والمنتج النهائي، كما تم المرور على عنبر الطلمبات وأحواض تلامس الكلور.

واطمأن مساعد نائب رئيس الهيئة، على مدى كفاءة الأجهزة التي تعمل بالمعمل، وأن كل الأجهزة تعمل بكفاءة وجودة عالية، وتخرج النتائج الصحيحة.

كما تم المرور على المعمل الجديد، بالأجهزة المتقدمة التي يعمل بها المعمل، حيث أوضح مساعد نائب رئيس الهيئة، أنه لا بد من الحفاظ على سلامة الأجهزة واستغلالها في تقديم نتائج أفضل، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع العاملين.

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