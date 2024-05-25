بلينكن: نيروبي شريكا مهما لواشنطن في تحقيق الاستقرار في أفريقيا والعالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتبر كينيا شريكا مهما لها في تحقيق الاستقرار ليس في إفريقيا فقط بل حول العالم، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الفرص الاقتصادية وتطوير التكنولوجيا المتطورة بين البلدين.

وأوضح بلينكن، في تصريحات خلال حفل غداء بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامل هاريس والرئيس الكيني ويليام روتو، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت - أن واشنطن ونيروبي يتعاونان عن قرب في مجالات عدة منها التحول للطاقة النظيفة ومكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات وإعادة الاستقرار في بعض الأماكن الأقل أمنا، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس الكيني خلال فترة رئاسته لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.