الدبلومات الفنية 2024.. وزير التعليم يشدد على التصدي للغش

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية.

ووجه الوزير بتوفير كافة الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.

وتفقد الوزير سير العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/ 2024، بمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وتفقد الوزير عددا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية الطلاب مادة اللغة العربية واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

يشار إلى أن الطلاب يؤدون امتحان دبلوم المدارس الثانوية 5 سنوات (الامتحانات التحريرية) في المدرسة ويبلغ عددهم 138 طالبا بعدد 8 لجان امتحانية.

كما يؤدى الطلاب الامتحان فى تخصصات صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية، وصيانة وإصلاح معدات، والطاقة الشمسية، و الإلكترونيات، وصيانة وإصلاح مبانى، وبرمجة وتشغيل ماكينات، واتوترونيك مركبات.

وقد بدأت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.