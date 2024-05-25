وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد الإسماعيلية بعد التطوير

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل قليل، مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي ومبنى منطقة بريد الإسماعيلية بعد التطوير .

جاء ذلك في إطار خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير مكاتب البريد وتحسين بيئة العمل بكافة المكاتب والمباني الإدارية بجميع المحافظات، كما أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، بهدف تحويلها إلى منافذ متطورة تقدم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقع مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي على مساحة ٤٠٠ متر مربع، ومجهز بعدد ٢٢ شباك، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، ويقدم المكتب جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل " صرف المعاشات، سداد مخالفات المرور"، إضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات الأحوال المدنية وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، والمكتب مزود ب ٢ ماكينة صراف آلي "ATM" تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة والمكتب مزود بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS"، اما مبنى منطقة بريد الإسماعيلية مقام على مساحة 1200م2 ومكون من خمس طوابق تضم جميع أعمال منطقة الإسماعيلية الإدارية واللوجستية والخدمية حيث يضم مركز حركة وخزينة رئيسية ومكاتب إدارية بالإضافة إلى مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي بالدور الأرضي.

ويبلغ عدد مكاتب البريد في منطقة بريد الإسماعيلية تصل إلى ٥٧ مكتب بريد تم تطوير ٤٢ مكتب بريد من بينها ٤ مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل وجار تطوير باقي مكاتب المنطقة.