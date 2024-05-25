ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا الأحد وبعد غد.

حالة الطقس غدا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأحد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى27 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27 درجة .

