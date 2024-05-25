«صحة النواب» تتفقد مركز طب أسرة الرويسات بجنوب سيناء (صور)

زار وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، مركز طب أسرة الرويسات، بجنوب سيناء وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

واستقبل وفد صحة النواب الدكتور احمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، و قدموا لوفد صحة النواب، شرح وافى عن المركز وأقسامه وما يقدمه من خدمه للمواطنين.

ومركز طب أسرة الرويسات، هو مبنى مكون من دورين، وتم تطويره، وبه ٣ عيادات تخصصية، منها عيادة أسنان، وعيادة طب الأسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوى على سكن للأطباء .

وأوصت اللجنة بأهمية وجود أكثر من دكتور لطب الأسرة داخل المركز، وضرورة توفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.

ترأس الوفد النائبة سهير عبد الحميد، وتضمن كلا من: النائبة عبله الألفي، النائب محمد العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائب جمال عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جومانة لويس، والنائبة سارة عادل.