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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع المدني بغزة: شهيد و3 مصابين جراء قصف منزل بالمحافظة الوسطى

غزة
غزة
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أفاد الدفاع المدني بغزة، باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلًا سكنيًا بالمحافظة الوسطي فى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأطلق طيران الاحتلال الحربي، نيرانه شرقي مدينة دير البلح، وأُصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف، وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية.

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

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