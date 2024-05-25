ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القطن في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان مؤكداً أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة ٩٤) لمزارعي قرية منشأه السادات التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر في حضور الدكتور حسن امين الحسيني والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بأولاد صقر.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التعريف بأهمية الإخلاء المبكر والخدمة الجيدة للأرض وطرق معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.