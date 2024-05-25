محافظ الشرقية يوجه بتطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار برصف الأجزاء غير المرصوفة بالشوارع الجانبية مع تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة، وكذلك رفع كفاءة الشارع المؤدي للمعهد الفني الصحي المجاور لإدارة الحماية المدنية وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك اليوم السبت خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع .

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمباني داخل المستشفى مع الالتزام بتطبيق معايير مشروع الهوية البصرية للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بما يتوافق مع القيم الثقافية والتاريخية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجله لها وتوجيهاته لرئاسة المركز بالبدء فورا في اعمال رصف وتطوير المنطقة لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة مساكن الزراعة خلف مصنع كوكاكولا لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعمارات السكنية الكائنة بها ، موجهاً رئيس المركز بإدراج الشوارع الجانبية والضيقة بالمنطقة ضمن خطة الرصف ببلاط الانترلوك لتتماشي مع اعمال التطوير والتجميل الجارية بها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق باجمالي 13500 متر مسطح وبتكلفة 4 مليون جنيه والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية وذلك بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 6500 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من تركيب 3500 متر بالمرحلة الثانية من اجمالي 70000 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأكد المحافظ على رئيس حي ثان بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعة الانتهاء من اعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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