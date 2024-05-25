الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين والعظمى تسجل 40 على القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 25 مايو حتى الخميس 30 مايو 2024، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من غدا الأحد سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومى الأحد 26 مايو والاثنين 27 مايو، وسيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأحد إلى الإثنين

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة من يوم الأحد 26 مايو إلى الإثنين 27 مايو عام 2024، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 36-40 درجة للعظمى والصغرى من 24 إلى 23 درجة.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارا من الثلاثاء 28 مايو سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء إلى الخميس

وتتراوح درجات الحرارة من يوم الثلاثاء 28 مايو إلى الخميس 30 مايو عام 2024، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 33 إلى 34 درجة للعظمى والصغرى من 21 إلى 22 درجة.