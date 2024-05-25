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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالأعلى للثقافة.. حلقة نقاشية عن الصناعات الإبداعية في مصر

جلسة الصناعات الثقافية
جلسة الصناعات الثقافية والإبداعية
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ينظم  للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي ، حلقة نقاشية بعنوان: "الصناعات الثقافية و الإبداعية في مصر...تسليط الضوء أصبح ضرورة" والتي تنظمها  لجنة تطوير الإدارة الثقافية و تشريعاتها ومقررها الدكتور سعيد المصري ، وذلك  غدا الأحد  الموافق الموافق ٢٦ مايو بقاعة الفنون، في تمام  الخامسة مساء .  

يدير الحلقة النقاشيةالدكتور محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة، ويشارك كلا من 
 الدكتور  أحمد السراجي- عميد كلية الفنون والتصميم  بالجامعة البريطانية، و الدكتورة  دينا جلال - خبيرة في اقتصاديات الثقافة - عضو اللجنة، و الدكتور  عماد أبو غازي - أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة - وزير الثقافة الأسبق، و عمرو البسيوني - رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- عضو لجنة الشباب، و هبة الزين - رئيس قسم الاقتصاد الإبداعي - المجلس الثقافي البريطاني، و الدكتور وليد قانوش "رئيس قطاعي صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية - عضو لجنة الفنون التشكيلية و العمارة.                     

اقتصاديات الأعلى للثقافة احمد السراجي الهيئة العامة لقصور الثقافة الجامعة البريطانية الدكتور هشام عزمي الدكتور عماد أبو غازى الدكتور سعيد المصري الدكتور وليد قانوش المجلس الثقافي البريطاني صندوق التنمية الثقافية لجنة تطوير الإدارة الثقافية