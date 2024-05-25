بالأعلى للثقافة.. حلقة نقاشية عن الصناعات الإبداعية في مصر

ينظم للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي ، حلقة نقاشية بعنوان: "الصناعات الثقافية و الإبداعية في مصر...تسليط الضوء أصبح ضرورة" والتي تنظمها لجنة تطوير الإدارة الثقافية و تشريعاتها ومقررها الدكتور سعيد المصري ، وذلك غدا الأحد الموافق الموافق ٢٦ مايو بقاعة الفنون، في تمام الخامسة مساء .

يدير الحلقة النقاشيةالدكتور محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة، ويشارك كلا من

الدكتور أحمد السراجي- عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية، و الدكتورة دينا جلال - خبيرة في اقتصاديات الثقافة - عضو اللجنة، و الدكتور عماد أبو غازي - أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة - وزير الثقافة الأسبق، و عمرو البسيوني - رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- عضو لجنة الشباب، و هبة الزين - رئيس قسم الاقتصاد الإبداعي - المجلس الثقافي البريطاني، و الدكتور وليد قانوش "رئيس قطاعي صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية - عضو لجنة الفنون التشكيلية و العمارة.