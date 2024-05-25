تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم بأسواق الشرقية

تشهد أسواق محافظة الشرقية خلال الفترة الحالية استقرارا في أسعار الخضار واللحوم، بينما شهدت أسواق الفاكهة ارتفاعا في بعض الأنواع، “البوابة نيوز” رصدت أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن في الأسواق.

أسعار الخضار والفاكهة

حيث شهدت أسعار الخضار والفاكهة استقرارا في أسواق الشرقية حيث سجل سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات وسعر كيلو البطاطس من 10 إلى 15 جنيها وسعر كيلو الخيار من 12 إلى 15 جنيها.

فيما سجل سعر كيلوا الكوسة من 15 إلى 20 جنيها وسعر كيلوا الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.

وسجل كيلوا الفلفل الحار من 15 إلى 20 جنيها للكيلو وسعر كيلو الباذنجان الرومي 8.5 جنيه وسجل كيلو الباذنجان العروس 10 جنيهات وكيلوا الباذنجان الحشو 10 جنيهات وكيلو الجزر الأصفر من 8 الي 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البسلة الخضراء من 25 الي 30 جنيها وكيلوا الليمون من 25 إلى 30 جنيها وسجل سعر كيلوا البامية من 35 إلى 40 جنيها.

بينما سجل سعر كيلوا الثوم ما بين 30 إلى 40 جنيها اما سعر كيلوا البصل فيتراوح من 8 إلى 12 جنيها حسب الحجم والنوع .

شهدت أسعار الفاكهة في الشرقية ارتفاعا طفيفا في بعض الأنواع

وشهدت أسعار الفاكهة في الشرقية ارتفاعا طفيفا في بعض الأنواع، حيث سجل سعر كيلو البرتقال الصيفى 7 جنيهات وكيلو الموز من 12 إلى 15 جنيها وكيلو الجوافة البلدى من 20 إلى 25 جنيها.

وكيلو التفاح البلدى 40 جنيها وكيلو التفاح الأصفر من 55 إلى 65 جنيها والتفاح الأصفر السكرى 50 جنيها.

وسجل سعر التفاح الأحمر السكرى 65 جنيها وكيلو التفاح الأمريكاني 70 جنيها.

بينما سجل كيلو الخوخ من 25 إلى 30 جنيها وسعر كيلو الكانتالوب من 12 إلى 15 جنيها وسعر كيلو البطيخ يتراوح ما بين 15 و20 جنيها حسب الحجم والنوع.

وسجل سعر كيلوا العنب الأسود والأصفر 50 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو المشمس 45 جنيها للكيلو سجل سعر كيلو البرقوق ما بين 50 و60 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن بالشرقية

وشهدت أسواق اللحوم بالشرقية استقرارا قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تراوح كيلوا اللحوم الحمراء ما بين 350 الي 420 جنيها، وسعر كيلو اللحم الكندوز 400 إلى 420 جنيه وسعر كيلو اللحم المفروم 360 جنيهًا إلى 400 جنيه وسعر كيلو اللحم الضأن 320 جنيهًا إلى 400 جنيه وسعر كيلو اللحم الجملي 380 جنيهًا إلى 400 جنيه وسعر كيلو اللحم البتلو 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا وسعر كيلو اللحم الريش الضاني 330 جنيهًا إلى 450 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي 280 إلى 350 جنيهًا وسعر كيلو اللحم المكعبات البرازيلي الأحمر 350 جنيهًا وسعر كيلو اللحم الهندي المفروم 250 جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.

فيما استقرت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والاسواق بعدما شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الفراخ البيضاء في المزارع 90 جنيها للكيلو وتتراوح في الأسواق ما بين 95 إلى 100 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض 70 جنيها وتتراوح في الأسواق ما بين 75 إلى 80 جنيهاً.

بينما سجل سعر الفراخ الأحمر البياض 75 جنيها وتتراوح في الأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 100 جنيها مزارع وتتراوح في الأسواق ما بين 105 إلى 110 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي في المزارع 110 جنيها وتتراوح في الأسواق ما بين 115 إلى 120 جنيهاً.

وسعر الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 70 جنيها وتتراوح في الأسواق ما بين 75 و80 جنيهًا.