محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الزقازيق (صور)

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات متمنياً لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال تفقده لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 بمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية نظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 23 لجنة امتحانيه تستوعب 493 طالب وطالبة لأداء الامتحان في مادة اللغة العربية في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وأمين منصور مدير إدارة شرق وجمال غريب مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية.

واطمأن محافظ الشرقية، من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية وتوفير اجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين امتحانات الدبلومات الفنية

وانتقل محافظ الشرقية، لتفقد لجان الامتحان بمدرسة الزقازيق الصناعية بنات رقم 1 التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتي تضم 18 لجنة تستوعب 346 طالبة لأداء الامتحان، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات اسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج ) يبلغ 60 ألفا و393 طالبا وطالبة مقسمين إلى 26719 طالبا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة و4326 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة و27682 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة و1666 طالبا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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