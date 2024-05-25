الدبلومات الفنية 2024.. مدير تعليم القاهرة يتفقد الامتحانات

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم السبت، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ (دور أول) بلجنة الفندقية المتقدمة العسكرية التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، حيث أوصى بتهيئة المناخ المناسب والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تأكد من وجود زائرة صحية داخل اللجان للاطمئنان الدائم على الطلاب.

وشدد "موسى" على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال اﻻمتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدى بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان .

وأكد وكيل أول الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان.

وأدى الطلاب الامتحانات اليوم فى مادة اللغة العربية فترة أولى من ( ٩ : ١١.٣٠ ).

ووصل عدد اللجان بالمدرسة (١٩)، يمتحن بها (٣٢٠) طالبا، عدد (١٠١) طالب نظام الخمس سنوات، رعدد (٢١٩) طالبا نظام الثلاث سنوات.

يشار إلى أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة ( ٥١٩٨٩) طالبا وطالبة، موزعين على (١٩٤) لجنة بجميع إدارات القاهرة.