مليار يورو حجم الاستثمارات بين العالم العربي واليونان في قطاع الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن حجم الاستثمارات بين العالم العربي واليونان في قطاع الرعاية الصحية يتجاوز المليار يورو خلال عام 2023، موضحا أن قيمة الصادرات اليونانية من المنتجات الطبية إلى الدول العربية بلغت في عام 2022 ما يقارب 200 مليون يورو .

وأضاف حنفي، خلال فعاليات مؤتمر الصحة العربي اليوناني الأول، الذي عقد في أثينا - اليونان بحضور رسمي حاشد من الجانبين العربي واليوناني، يتقدمهم ضيف الشرف وزير الصحة في جمهور اليونان اذونيس جيورجياذيس، بالإضافة إلى مستثمرين عرب ويونانيين في مجال الرعاية الصحية، أن قيمة الصادرات العربية من المنتجات الطبية إلى اليونان ارتفعت في عام 2022 بنسبة 15٪ عن عام 2021 .

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن شركات يونانية استثمرت في مشاريع للرعاية الصحية في بعض الدول العربية، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، في حين قامت بعض الدول العربية بضخ استثمارات في قطاع الرعاية الصحية اليوناني، خاصة في مجال السياحة العلاجية، إلى جانب ذلك تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجامعات العربية واليونانية لتبادل الطلاب والأساتذة وبرامج البحث العلمي. كما وتقام بانتظام مؤتمرات وورش عمل مشتركة حول مواضيع ذات صلة بالصحة العامة.

وتابع حنفي، أن اليونان قدمت مساعدات إنسانية للدول العربية في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية والحروب شملت هذه المساعدات أدوية ومعدات طبية وفرق طبية متخصصة، موضحا أنه أمام هذا الواقع فإن هذا المؤتمر يمثل علامة فارقة ومهمة في تعزيز العلاقات الوثيقة بين العالم العربي واليونان في قطاع حيوي ألا وهو: الرعاية الصحية.

وفي هذا المجال أظهرت غرفة التجارة العربية اليونانية باستمرار أن منطقتنا تتمتع بتاريخ ثري من التعاون، لا سيما في مجال السعي نحو التقدم العلمي. وعلى مدى قرون، كان العالم العربي واليونان روادا في مجال الطب والصيدلة، حيث أسهموا بشكل كبير في تطوير الصحة العالمية وقدموا مساهمات لا تقدر بثمن في الطب والصناعات الدوائية، والتي شكلت ملامح هذين المجالين حتى يومنا هذا.

وقال جنفي، أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بما في ذلك تداعيات الأوبئة والتوترات العالمية المستمرة والتي أثرت على اقتصاداتنا وأنظمتنا الصحية، أصبح من الأهمية بمكان أن نجدد التزامنا بالتعاون والنمو المشترك. وهذا يمثل فرصة فريدة للعالم العربي واليونان لأننا نمتلك الموارد اللازمة: العقول الماهرة، الموارد الطبيعية، والقرب الجغرافي الاستراتيجي. فمن خلال توحيد الجهود، يمكننا الارتقاء بتعاوننا في جميع جوانب الرعاية الصحية، بد ًءا من تطوير الأدوية والأبحاث المتطورة إلى تحديث المستشفيات وتبادل المعرفة، ويمثل هذا المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف هذه الإمكانيات، ومناقشة سبل تعزيز تعاوننا في صناعة الأدوية، وتعزيز شراكات البحث، وضمان ممارسات فعالة في المشتريات بالمستشفيات. بالاضافة الى بتبادل الخبرات ونقل المعرفة والاحتفال بالقصص الناجحة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا في مجال الرعاية الصحية العربية اليونانية.

وشدد الدكتور خالد حنفي على أن اتحاد الغرف التجارية العربية يؤمن إيمانا راسخا بالإمكانات الهائلة لهذه الشراكة ونحن على ثقة بأن المناقشات التي ستجري خلال هذا المؤتمر ستكون مفيدة وبناءة على حد سواء. وأشجع الجميع على المشاركة الفعالة، ومشاركة خبراتهم، وبناء علاقات جديدة لكي نجعل هذه بداية حقبة جديدة من التعاون في قطاع الرعاية الصحية، حقبة تبني على تاريخنا المشترك وتفتح الطريق لمستقبل صحي أفضل لكل من العالم العربي واليونان.