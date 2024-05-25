نموذج مشرف في «الطاقة الذرية» يحصل على لقب العامل المثالي 2024

تهتم هيئة الطاقة الذرية بدعم جميع الكيانات الإدارية بمراكز البحوث والجامعات بالهيئة منذ نشأتها في الخمسينات وحتى الأن لانهاعنصر وداعم أساسي للتطور العلمي والبحثي.

وفي هذا الإطار تم تكريم الأستاذ أسماعيل أحمد أمين مدير الخدمات الإدارية بمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كعامل مثالي على مستوى هيئة الطاقة الذرية.

وقد تم التكريم في الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العام لعمال القليوبية وبحضور اللواء محافظ القليوبية و الأستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

واوضحت الهيئه في بيان رسمى لها اليوم ، أنه قد عين الأستاذ اسماعيل أمين بالهيئة عام 1989 بقسم الكيمياء التحليلية وشارك في تجهيزات القسم، كما قام بالعمل بإدارة العلاقات العامة بالمركز وشارك في الإعداد والأشراف علي تنظيم الكثير من الدورات التدريبية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك المشاركة الأولى للهيئة في معرض انتربيلد الاول للتشيد والبناء ، كما شارك في الاعداد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالهيئة العربية للطاقة الذرية، وقد تقلد منصب رئيس اللجنة النقابية بالمركز لمده ثلاث دورات، وكذلك عضو بلجنة شئون العاملين لمده خمسة سنوات، كما تقلد عضوية مجلس إدارة صندوق نهاية الخدمة لمده خمسة عشر عاماً وحتى الأن، وكذلك عضو لجنة الأشراف على موقع الهيئة بجمصة منذ 10 سنوات وحتى الأن، ويشغل مدير إدارة الخدمات الادارية بالمركز منذ عشرة سنوات وحتي تاريخه. كما حصل على لقب العامل المثالي علي مستوي المركز عام 1989.



وقد أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بتكريم الأستاذ اسماعيل أحمد أمين وقام بتهنئته بمناسبة حصوله على لقب العامل المثالي على مستوى الهيئة لعام 2024، كما أكد بأنه لابد من غرس مفهوم الشكر والتكريم لجميع العاملين بالهيئة لبث روح الإجادة والتنافس بينهم بما يعود بالنفع علي الكيان والعمل المؤسسي بالهيئة كما أوضح بأن تكريم أحد الزملاء الإداريين بالهيئة هو تكريم لجميع الإداريين، فما تحقق من إنجازات كبيرة داخل الهيئة؛ كان بفضل جهود جميع العاملين بها من أعضاء هيئة تدريس وعلماء وكذلك فريق العمل الإداري والذين يسعون جاهدين لرفعة هيئة الطاقة الذرية.



وقد صرح الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة بأن الاستاذ أسماعيل أمين أحد العناصر المتميزة بالمركز وقد شارك ومازال يشارك في العديد من الانشطة الإدارية بالمركز لخدمة ورفعة مركز المعامل الحارة وأنه مثالاً للموظف الجاد والمعطاء موضحأً أن هذا التكريم يعتبر تقديراً لما قدمه طوال فترة عمله بالهيئة.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن تقليد تكريم العاملين بالهيئة يساعد في الارتقاء بالهيئة والوصول بها إلى مكانة مرموقة سواءاً محلياً أو دولياً وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين والعلماء بالإضافة إلى الأداريين المتميزين؛ تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء، مشيداً بالجهد الذي يبذله الفريق الإداري بالهيئة ودعمهم لأنشطة البحث العلمي لتحقيق استراتيجية الهيئة.