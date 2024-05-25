فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شرقى رفح

أعلنت فصائل فلسطينية عن قصف تجمعٍ لجنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة شرق دير البلح وسط القطاع.

في مدينة غزة، استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف صهيوني استهدف منزلاً في شارع النفق الجديد شمال مدينة غزة. وأطلق الاحتلال نيرانه وقذائفه على مناطق جنوب حي تل الهوا غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالتزامن مع إطلاق نار على مناطق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، أطلق الطيران الحربي المروحي نيرانه باتجاه مخيم جباليا شمال غزة. وواصل طيران الاحتلال قصفه على مناطق شمال قطاع غزة. كما أطلق الاحتلال نيرانه بشكل كثيف في محيط الكلية الجامعية وشارع 8 جنوب مدينة غزة