الدبلومات الفنية 2024.. 41 ألف طالب يؤدون امتحان العربي بأسيوط

انطلقت اليوم السبت، 25 مايو 2024، امتحانات الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وفندقى وزراعي للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة أسيوط، حيث يؤدي 41 ألف و643 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في 103 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.

وشهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم أداء الطلاب لاختبار اللغة العربية، وسط متابعة حثيثة من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أكد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجههم.

توجيهات محافظ أسيوط وتشكيل غرفة عمليات مركزية:

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توجيهات لمحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية بسلاسة، وتضمنت التوجيهات، توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والمتابعة المستمرة من قبل قيادات المديرية وهيئة الإشراف.

وشدد محافظ أسيوط، علي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ للتواصل مع غرف العمليات بالمديرية واللجان الفرعية، وتذليل أي صعوبات أو شكاوى قد تواجه الطلاب أو الملاحظين.

تفاصيل أعداد طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة أسيوط

يتوزع الطلاب المتقدمون للامتحانات كالتالي:

التعليم الصناعي: 19457 طالب وطالبة في 49 لجنة.

التعليم التجاري والفندقي: 4565 طالب وطالبة في 39 لجنة (4466 تجاري و99 فندقي).

التعليم الزراعي: 7621 طالب وطالبة في 16 لجنة.

شدد المحافظ على أهمية الاهتمام بنظافة المدارس واللجان، وتوفير سبل الراحة للجميع، بما في ذلك التهوية والإضاءة المناسبة، وتطبيق قواعد سير الامتحانات والملاحظة بدقة، ووجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة، وتعقيم وتجهيز الاستراحات للمشرفين والمراقبين ورؤساء اللجان ومراكز التوزيع.

متابعة ميدانية وتجهيزات شاملة:

قام وكيل الوزارة، محمد إبراهيم دسوقي، بجولات ميدانية على بعض لجان الامتحانات وغرفة العمليات بالمديرية للتأكد من سير الأمور بسلاسة. وتضمنت التجهيزات، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها باللجان الفرعية، وتوفير سبل الراحة للملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين، وتجهيز مركز توزيع الأسئلة وسيارات نقل الكراسات الامتحانية.

لجان لضمان سير العملية:

تم تشكيل لجان لمتابعة تجهيز اللجان ونظافتها، ووضع ملصقات إرشادية للطلاب، والتأكد من التزام رؤساء اللجان بالقواعد والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.