البرتغال تبحث تدابير جديدة للحد من هجرة الشباب

تعتزم الحكومة البرتغالية التحرك لحث شبابها على عدم مغادرة البلاد، وتناقش في سبيل ذلك سلسلة من التدابير الجديدة.

وقالت شبكة أر تى إل التي تبث في لوكسمورج، إن من بين التدابير التى عرضتها الحكومة البرتغالية للحد من هجرة الشباب خفض الضرائب وتقديم مزايا ضريبية لشراء أول منزل وتقديم مساعدات جديدة للطلبة.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن "الحكومة تقف إلى جانب الشباب" لتقول لهم إن "الأمر يستحق العيش في البرتغال". مشيرا إلى أن التدابير الجديدة موجهة للخريجين من الشباب الذى يحاولون مغادرة البلاد سعيا لرواتب أفضل وآفاق وظيفية أفضل.

وذكرت شبة أر تى إل، أن أكثر من ربع الأشخاص المولودين في البرتغال والذين تتراوح أعمارهم الآن بين 15 و39 عاما يعيشون خارج البلاد، وفقا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرها مرصد الهجرة.

وقد أقرت الحكومة بصفة خاصة مساعدات ضريبية بالإضافة إلى ضمان من الدولة بنسبة 15 % من قيمة شراء العقارات مع سقف شراء يصل إلى 450 ألف يورو.

وفيما يتعلق بضرائب الدخل، سيتم فرض ضريبة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بنسبة ثلث معدل الضريبة المقدم حاليا، وبحد أقصى 15٪ من دخلهم. كما صادقت السلطة التنفيذية على تسهيل الوصول للرعاية الصحية وإسكان الطلبة.

ومن المقرر عرض هذه التدابير على البرلمان الذى لا تملك الحكومة أغلبية فيه.