وزراء مالية مجموعة السبع يطالبون إسرائيل بالإفراج عن عوائد محتجزة تخص السلطة الفلسطينية

طالبت مسودة بيان وزراء مالية مجموعة السبع، اليوم السبت، إسرائيل بالإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

ودعت مسودة بيان وزراء مالية مجموعة السبع، إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس الماضي، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني، وأشارت إلى أن هذه المسألة سيتم بحثها في مجموعة السبع.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن عزمه عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.