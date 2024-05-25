ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط أحد أعمدة الإنارة بسبب الرياح بالغردقة| صور

سقوط أحد أعمدة الإنارة
سقوط أحد أعمدة الإنارة بسبب الرياح بالغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضربت مدن محافظة البحر الأحمر، رياح شديدة تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة على جنابي الطريق بمدينة الغردقة.

وشهدت مدينة الغردقة ليلة الأمس إلى صباح اليوم السبت، عاصفة رياح شديدة، خاصة في فترة الليل، مما أدى إلى سقوط أحد أعمدة الإنارة بشارع استوب شوب شمال مدينة الغردقة، بسبب سرعة الرياح.

جاء ذلك عقب موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة بكافة مدن محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن محافظات الجمهورية قد شاهدت الأيام الماضية موجة حارة وصلت في بعض المحافظات إلى 43 درجة مئوية، مما أدى إلى تعطل محولات الكهرباء في بعض المدن والمناطق بالمحافظة المختلفة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية عقب تلك الموجة الحارة. 

Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٥-١١٠٨٣٤_Gallery
Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٥-١١٠٨٣٤_Gallery
Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٥-١١٠٨٢٧_Gallery
Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٥-١١٠٨٢٧_Gallery
Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٥-١١٠٨١٤_Gallery
Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٥-١١٠٨١٤_Gallery
٢٠٢٤٠٥٢٥_١١٠٧٢٥
٢٠٢٤٠٥٢٥_١١٠٧٢٥
الارصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوي درجات الحرار درجات الحرارة محافظة البحر الأحمر موجة حر شديدة موجة حر شديد