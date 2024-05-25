سقوط أحد أعمدة الإنارة بسبب الرياح بالغردقة| صور

ضربت مدن محافظة البحر الأحمر، رياح شديدة تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة على جنابي الطريق بمدينة الغردقة.

وشهدت مدينة الغردقة ليلة الأمس إلى صباح اليوم السبت، عاصفة رياح شديدة، خاصة في فترة الليل، مما أدى إلى سقوط أحد أعمدة الإنارة بشارع استوب شوب شمال مدينة الغردقة، بسبب سرعة الرياح.

جاء ذلك عقب موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة بكافة مدن محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن محافظات الجمهورية قد شاهدت الأيام الماضية موجة حارة وصلت في بعض المحافظات إلى 43 درجة مئوية، مما أدى إلى تعطل محولات الكهرباء في بعض المدن والمناطق بالمحافظة المختلفة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية عقب تلك الموجة الحارة.

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