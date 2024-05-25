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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم العالي يصل إلى كفر الشيخ لوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي
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وصل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت 25 مايو 2024، إلى جامعة كفر الشيخ، وذلك للمشاركة في وضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجامعية الجديدة وتفقد عدد من الكليات، وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

برنامج الزيارة وزير التعاليم العالي 

يتضمن برنامج زيارة وزير التعليم العالي الي محافظة كفر الشيخ وضع حجر الأساس، الخاص بالمبنى الجديد لكلية العلاج الطبيعي، والمبنى الجديد لكلية الألسن، وجامعة كفر الشيخ التكنولوجية، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، وتفقد عدد من الكليات، وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متميزة لجميع المواطنين. وتعد جامعة كفر الشيخ من الجامعات المصرية الحديثة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

حظيت الزيارة بمشاركة واسعة من المسؤولين في المحافظة والجامعة، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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