وكيل كلية علوم الفضاء: الكوكب المكتشف حديثا لديه خصائص تشبه خصائص الأرض

علق الدكتور خالد يوسف وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على اكتشاف مجموعة من العلماء في المملكة المتحدة كوكبا في حجم كوكب الأرض يقع على بُعد 40 سنة ضوئية.

وقال "سويف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الكوكب المكتشف حديثا هو كوكب في مجرة بها مجموعة من النجوم حولها كواكب تدور حول النجوم بنفس الطريقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس في المجرة الخاصة بها".

وأضاف: "الكوكب المكتشف حديثا لديه خصائص تشبه خصائص الأرض، وبالتالي، توقع العلماء أنها تسمح بالحياة عليه".

وتابع: "متوسط درجة الحرارة على الكوكب المكتشف حديثا 40 درجة، وهذا أعلى من متوسط درجة الحرارة في كوكب الأرض الذي يبلغ من 15 لـ17 درجة، وهذا يعني أن المياه ستظل في حالتها السائلة، وهناك احتمال بوجود غلاف جوي".

