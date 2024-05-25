الولايات المتحدة تجدد التزامها بمساعدة هايتي على إرساء الأمن والتصدي لعنف العصابات

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم النشر السريع لـ"قوة الدعم الأمني متعددة الجنسيات" بهدف مساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات، وذلك عقب مقتل أمريكيين اثنين جراء هجوم شنه أفراد لعصابات مسلحة في هايتي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم /السبت/: "هذه المأساة تعد بمثابة تذكير بأن الوضع الأمني في هايتي لا يتحمل الانتظار، حيث فُقدت العديد من الأرواح البريئة".

وأشارت إلى أن بايدن أكد خلال زيارة نظيره الكيني وليام روتو أمس لواشنطن، التزام الولايات المتحدة بدعم النشر السريع لبعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات التي تقودها كينيا لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الهايتية على حماية المدنيين واستعادة سيادة القانون، ولتمهيد الطريق للحكم الديمقراطي.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول: من خلال العمل مع الكونجرس، فإننا ندعم مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات لمساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات وغيرها من الجهود التي تقودها هايتي.