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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يؤكد استعداده لمساعدة بابوا غينيا الجديدة عقب انهيار أرضي ضخم دمر شمال البلاد

بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة بابوا غينيا الجديدة في مواجهة تداعيات الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر قرية نائية في شمال البلاد. 
وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم السبت: "شعرت بالحزن الشديد بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة. صلواتنا مع جميع العائلات المتضررة من هذه المأساة ".
وأضاف:"لقد وجهت إدارتي بالبقاء على اتصال وثيق مع شركائنا في بابوا غينيا الجديدة وهم يقودون جهود الإنقاذ والإنعاش. نحن على استعداد للمساعدة". 
وتابع بايدن قائلا:"وسط هذه المأساة المظلمة، سنواصل التنسيق مع بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا وشركائنا في المجموعة الرباعية لضمان أننا نفي بالتزامنا بالشراكة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
واختتم البيان بالقول: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب بابوا غينيا الجديدة – شريكنا وصديقنا الوثيق – اليوم ودائمًا".
وكانت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد.
ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، حوالي الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة.

بايدن بابوا غينيا الجديدة الانهيار الأرضي