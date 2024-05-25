مسئول روسي: "الناتو" يعمل على تشكيل شبكة من المختبرات السيبرانية على الحدود

قال مدير إدارة الأمن الدولي للمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم السبت، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل على تشكيل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول محيط حدود روسيا، في إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا.

وأوضح ليوكمانوف - الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي، للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات - في تصريحات خاصة لوكالة (سبوتنيك) اليوم السبت، إن الحلف يستهدف أيضا التوسع في شبكته من المختبرات السيبرانية ليصل إلى جورجيا ومولدوفا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن واشنطن مارست، منذ فترة طويلة، أساليب الحرب الهجينة ضد روسيا، في مجال المعلومات، وتستخدم أوكرانيا باعتبارها ساحة التدريب الرئيسية، حيث يقوم القراصنة، بما في ذلك جيش تكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ أعمال التخريب الإلكتروني تحت إشراف خبراء الناتو.