وزير الخارجية الأمريكي: نقدر دور الأردن الريادي في تعزيز السلام والأمن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقدير واشنطن لاضطلاع الأردن بدور ريادي في تعزيز السلام والأمن.

وقال بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 78 لليوم الوطني للأردن - "نحن ممتنون لكوننا شركاء وأصدقاء مقربين"، مضيفا "أن الشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والأردن، التي تمر الآن بعامها الخامس والسبعين، متجذرة في التزامنا المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

واسترشد بلينكن بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أكد خلالها أن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن قوية ودائمة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "بينما تحتفلون باليوم الوطني للأردن، تتمنى الولايات المتحدة للشعب الأردني الرخاء الدائم، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".