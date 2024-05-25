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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يقصف المخيمات في المحافظة الوسطى بغزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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أفاد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المخيمات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقال جبر، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الكويت بغزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

جيش الاحتلال قصف المخيمات المحافظة الوسطى قطاع غزة