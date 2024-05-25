أوكرانيا: نأمل في توقيع اتفاقية تعاون أمني مع اليابان قبل قمة "الناتو" في يوليو المقبل

كشف النائب الأول لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاقية تعاون أمني مع اليابان في أقرب وقت ممكن قبل اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شهر يوليو المقبل.

وقال سيبيها في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية نشرتها اليوم السبت: إن أوكرانيا واليابان، وصلتا إلى "المرحلة النهائية" من المحادثات بشأن اتفاقية أمنية ثنائية بهدف تعزيز العلاقات مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد أكثر من عامين من بدء الغزو الروسي".

وأضاف "نأمل في عقد جولة أخرى من المفاوضات حتى نوقع الاتفاق قريبا، وذلك قبل بدء قمة الناتو التي تستمر ثلاثة أيام في واشنطن في 9 يوليو المقبل."

وتابع أنه بموجب الاتفاقية الأمنية، من المتوقع أن تقدم اليابان الدعم الإنساني ودعم تكنولوجيا الطاقة بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز قدرات الأمن السيبراني في أوكرانيا، مضيفا أن كييف تلقت مساعدات مالية بقيمة 12.1 مليار دولار من طوكيو منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

كما أعرب سيبيها عن امتنانه لطوكيو لدعمها مبادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبناء السلام والتي تسمى "صيغة السلام"، والتي ستتم مناقشتها في "قمة السلام في أوكرانيا" المقرر عقدها يومي 15 و16 يونيو في سويسرا.

وقال:" بما أن اليابان تمتلك خبرة فريدة وتجربة اكتسبتها من أزمة فوكوشيما النووية عام 2011، فإن كييف تأمل أن تأخذ طوكيو زمام المبادرة في المناقشات حول قضايا السلامة النووية في قمة السلام خاصة ان محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا تزال تحت الاحتلال الروسي".

وأضاف أن الصين يمكن أن تلعب دورا رئيسيا نظرا لموقعها داخل الأمم المتحدة والنفوذ الذي تمارسه على المستوى العالمي، موضحا بقوله:" يبدو أن مشاركة الصين تمثل مساهمة مهمة في إيجاد طريق نحو السلام العادل، ويمكن لبكين، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع موسكو، أن تساعد في تقليل مخاطر وقوع كارثة نووية والمساعدة في عودة الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا قسرًا. ويمكنها أيضًا العمل على ضمان الأمن الغذائي وحرية الملاحة، بما في ذلك في البحر الأسود".

وستنضم اليابان إلى بريطانيا وكندا وفرنسا وست دول أخرى في التوقيع على مثل هذا الاتفاق، ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الدول حذوها.

وتعهد أعضاء مجموعة السبع وعشرات الدول الأخرى بمواصلة الالتزامات والترتيبات الأمنية الثنائية طويلة الأجل مع أوكرانيا في إعلانهم المشترك لدعم أوكرانيا في يوليو من العام الماضي.

