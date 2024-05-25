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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

8 شهداء بينهم أطفال.. ارتفاع أعداد ضحايا قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 8 شهداء بينهم أطفال.

وشنّ الاحتلال، صباح اليوم، أحزمةً نارية على مناطق وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس. 

وفي المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال شقةً سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

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