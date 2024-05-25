3706 طلاب في 18 لجنة.. انطلاق سباق امتحانات الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

انطلق صباح اليوم السبت سباق الدبلومات الفنية (زراعي- تجاري- صنايع- فندقي)، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدد 3706 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنيه في عدد 18 لجنة مقسمه علي مدن المحافظة، بعدد 2لجنة توزيع.

وكان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم، قد اكد في تصريحات صحفيه، ان المديرية قد أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنيه للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكافة انواعها ( الصناعى _ التجاري _ الفندقى _ الزراعي) والمقرر انعقادها إعتباراً من صباح السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.

واوضح منير، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات ٣٧٠٦ طالب وطالبة حسب التخصص الاتيه.

بمعدل ٢٣٧٦ طالب للتعليم الصناعي

٩٥١ طالب للتعليم التجاري

٢٤٢ طالب للتعليم الفندقي

١٤٧ طالب للتعليم الزراعي

واضاف وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بتجهيزالإستراحات وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعداداً جيداً، بما يليق بالمعلم وتوفير كافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

وأشار وكيل الوزارة الي ان عدد اللجان بالمحافظة ١٨ لجنة مقسمة كالآتي:

إدارة غارب التعليمية عدد ٤ لجنة

إدارة الغردقة التعليمية عدد ٥ لجنة

إدارة سفاجا التعليمية عدد ٣ لجنة

إدارة القصير التعليمية عدد ٣ لجنة

إدارة مرسي علم التعليمية عدد ١ لجنة

إدارة الشلاتين التعليمية عدد ١ لجنة

إدارة حلايب التعليمية عدد ١ لجنة

بعدد ٢ مركز توزيع (الغردقة _الشلاتين )كما يوجد مركز فرعي بمرسي علم.

وعلي صعيد آخر فقد أكد السيد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولا بأول.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان وعدم دخول أى طالب او ملاحظ بهاتف محمول اللجنة نهائياً وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة بينهم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية.

وفي سياق متصل فقد شدد وكيل التعليم على تفعيل توجيهات الدكتور رضا حجازي والتعليم والتعليم الفني، وذلك بتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحر الأحمر.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.