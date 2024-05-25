الدبلومات الفنية.. 36675 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالمنوفية

يؤدى (36675) طالبًا وطالبة بمحافظة المنوفية، امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية اليوم السبت، فى 125 لجنة موزعة بمراكز المحافظة.

وصرح محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأن المديرية أعطت تمام الاستعداد لعقد العملية الامتحانية بتجهيز (125) لجنة امتحانية لاستقبال الطلاب بمدارس الإدارات التعليمية العشر على مستوى نطاق محافظة المنوفية، والذي يبلغ عددهم (36675) طالبا وطالبة.

كما قامت المديرية بتجهيز وفرش 22 استراحة لاستضافة الزملاء المشاركين في الإشراف على العملية الامتحانية من المحافظات الأخرى، بواقع (2) استراحة بكل إدارة تعليمية (1 سيدات / 1 رجال)، ما عدا السادات (4) استراحات (2 سيدات /2 رجال)، وتوفير متطلبات الاستراحة من مراوح وثلاجات لحفظ الطعام.

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وغرف عمليات فرعية بدواوين الإدارات التعليمية العشر، لرصد أية معوقات أو مشكلات تؤثر على انتظام سير العملية الامتحانية، والتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بديوان عام محافظة المنوفية .

وأشار الفولى، إلى أن إجمالي أعداد الطلاب موزعين علي جميع نوعيات التعليم الفني (صناعي ثلاث سنوات وصناعي خمس سنوات وصناعي مهنى وصناعي مزدوج - وزراعى ثلاث سنوات ومهنى -ومزدوج وتجارى ثلاث سنوات و مزدوج وخمس سنوات - وفندقى)، على النحو التالي:

التعليم الصناعي ثلاث سنوات مهني: ومزدوج بواقع (73) لجنة، بإجمالي عدد طلاب (21666)

التعليم الصناعي خمس سنوات:

بوقع (2) لجنة ، بإجمالي عدد طلاب (319)

التعليم التجاري ثلاث سنوات:

بواقع ( 39) لجنة ، بإجمالي عدد طلاب (12426) طالبا

التعليم الزراعي:

بواقع ( 9) لجان ، بإجمالي عدد طلاب (1692 ) طالبا

التعليم الفندقي:

بواقع (2) لجنة ، بإجمالي عدد طلاب (308 ) طلاب

التعليم التجاري خمس سنوات:

بواقع (2) لجنة ، بإجمالي عدد طلاب (264).