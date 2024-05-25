أخبار متوقعة ليوم السبت 25 مايو 2024

القاهرة.. يعقد البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

الجزائر.. بدء أعمال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ولمدة يومين.

عواصم المحافظات.. بدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي (2023 / 2024).

الأقصر.. تنظم مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ملتقى توظيف للشباب، وذلك بمركز التعليم المدني بالطود لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر" بالتعاون مع شركة (مايكروسوفت) ومؤسسة (كير مصر) للتنمية.

القاهرة.. تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر، وذلك في الثامنة والنصف مساء، على المسرح الصغير بالأوبرا.

القاهرة.. تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان "منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية"، يحييها طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين، بمصاحبة الدارسين بفصل الرق تدريب وقيادة إيهاب عباس، وذلك في الثامنة والنصف مساء، بمعهد الموسيقى العربية.

القاهرة.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفه الترجي التونسي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء.

العين.. يلتقي فريق يوكوهاما الياباني، نظيره العين الإماراتي، على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، في إياب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا.

تونس.. يشارك الجداف التونسي غيلان الختالي، المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، في الدور النهائي (أ) لمسافة 200 سرعة، ضمن منافسات كأس العالم الثانية للكانوي كاياك، المقامة بمدينة بوزنان بولونيا.