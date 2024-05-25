تشيلي: اعتقال رجلين يشتبه في تسببهما في حريق أسفر عن مقتل 137 شخصا

ألقت السلطات في تشيلي القبض على رجل إطفاء وأحد مسؤولي الغابات، للاشتباه في كونهما السبب وراء الحريق الذي خلف 137 قتيلا في مدينة فينيا ديل مار السياحية وسط البلاد مطلع فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن مدير الشرطة إدواردو سيرنا قوله في مؤتمر صحفي: "صدر أمر توقيف بحق مرتكب الحرائق التي وقعت في فبراير في منطقة فالبارايسو"، حيث تقع مدينة فينيا ديل مار.

وتسببت الحرائق في مقتل 137 شخصا، وأثرت على ما يقرب من 16 ألف آخرين، ودمرت أحياء بأكملها، فيما سماه الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، بـ "المأساة الكبرى".