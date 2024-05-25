دبلوماسي روسي: موسكو وكييف بعيدتان جدا عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا وأوكرانيا، في هذه المرحلة، بعيدتان جدا عن الخطوات العملية للتفاوض على تسوية الصراع وإقامة حوار للسلام.

وقال بوليانسكي - في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /السبت/ - "نحن في هذه المرحلة بعيدون جدا عن تحقيق أي تقدم عملي نحو المفاوضات، وأسباب ذلك واضحة تماما، حيث أن نظام كييف وزعيمه يحظر الدخول في أي مفاوضات مع روسيا، وقد تم تشريع ذلك في نهاية عام 2022".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اعترف، في نهاية مارس الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991.