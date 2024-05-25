اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقضية "داعش العمرانية"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، جلسة محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية، وذلك على خلفية اتهامهم بتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

خلال الجلسات السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "هـ. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.