الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية من 18 حتى 24 مايو 2024



أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 87 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 18 حتى 24 مايو الجاري 2024.

نستعرض أبرز هذه الأنشطة في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف جاء كالتالي:

*السبت 18 مايو*

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين على مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بإدراج دورة تدريبية جديدة على الخطة التدريبية الحالية في أسبوعها الـ36 حول حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة ويستفيد منها 27 متدرباً من رؤساء إدارات البيئة بالمحافظات، مشيرًا إلي أن مركز بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية الحالية حيث يشهد نشاطاً مكثفاً في الأسبوع الـ36 بتنظيمه 5 دورات تدريبية يستفيد منها 149 متدرباً وهى:- دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل"، ودورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الاعلامي"، ودورة "قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة"، بالإضافة إلي الاسبوع الثاني لدورة "برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي".

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جولته التفقدية لعدد من المشرعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف، يرافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتضمنت فعاليات الجولة الآتي:-

- تفقد مجمع مصانع مجموعة العربي للغسالات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

- تفقد مجمع مصانع "سامسونج" للإلكترونيات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

- تفقد مصنع "كرمان السوري" للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب.

- تفقد مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.

- أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، وأكد خلالها شغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة وكيف تحدث طفرات هائلة في هذا القطاع.

- تفقد المنطقة التكنولوجية ببني سويف.

*الأحد 19 مايو*

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف علي تنفيذ المشروع، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وممثلي وزارات كلاً من التنمية المحلية، التعاون الدولي، النقل، الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع.

كما حضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الفعالية الكبرى التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الأستاذ حسن محمد شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وبمشاركة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات الأسبق،

وعدد من القيادات الوزارات المعنية.

*الأثنين 20 مايو*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار سلسة الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظات بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم من الإدارة المحلية.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن الانتهاء من تسلم محافظة الوادي الجديد بصورة نهائية لـ3 مدافن صحية آمنة بمراكز (الخارجة- الداخلة- الفرافرة) بالوادي الجديد وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 96 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

*الثلاثاء 21 مايو*

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارة إلى محافظة الغربية لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم مواطني المحافظة، وذلك بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:-

- تفقد مشروعات الرصف والتطوير بمركزي زفتى والسنطة.

- تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

- تفقد سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بزفتى والسنطة.

- تفقد محور ترعة النعناعية وتطوير الكورنيش بكفر الزيات.

- تفقد المراكز التكنولوجية بكفر الزيات وحي أول ومركز ومدينة طنطا لمتابعة سير منظومة التصالح علي مخالفات البناء.

- تفقد عددًا من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا.

- تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية ووحدة المتغيرات المكانية بمقر الديوان العام للمحافظة ‏.

*الأربعاء 22 مايو*

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 2024 ، موضحًا أن ( مشروعك ) ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211,7 ألف مشروع بقروض 28,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اختتم فعاليات الأسبوع السادس والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، لافتًا الي أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 36 وهي: - دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل"، ودورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الاعلامي"، ودورة "برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي" والتي استمرت على مدار أسبوعين متتاليين، واستفاد من تلك الدورات 121 متدربًا من جميع المحافظات .

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 291، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة.

*الخميس 23 مايو*

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات ، وذلك بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وذلك بحضور السيد ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به تطوير موقع التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين، من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن هذا المشروع الضخم، تمهيداً لافتتاحه قريباً، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة، تعظيماً لما بها من مقومات سياحية متنوعة من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من حركة السياحة إليها، وذلك بالنظر لما تتمتع به من طابع أثري وروحاني وديني وبيئي.