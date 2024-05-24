شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات السياحية عبر "إير سمرقند" من أوزباكستان





استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة سياحية مباشرة عن طريق easy booking عبر شركة طيران "إير سمرقند"، اليوم الجمعة، وتم تقديم كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة للوفد السياحي.

وقال حاتم قناوي، رئيس الشركة المصرية nefer tours، إنه سيتم تسيير رحلة جوية أسبوعية بين أُوزباكستان وشرم الشيخ، ويمكن زيادتها مستقبلا وذلك لدعم الحركة السياحية الوافدة للمدينة التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، تحت قيادة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأشاد بحرص القيادة السياسية على تدعيم الأنشطة السياحية المختلفة بكافة المحافظات المصرية، وكذا حرص محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، على تدعيم كافة شركات السياحة المصرية والأجنبية، وحل كافة المشكلات والمعوقات التي ربما تواجه الحركة السياحية، والعمل على زيادة تنشيط القطاع السياحي المصري منذ توليه مهام منصبه.