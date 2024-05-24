دفتر عزاء مفتوح.. أبناء الوسط الفنى يودعون ذويهم

عاش الوسط الفنى حالة من الحزن خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا أهالي بعض الفنانين وذويهم، وعلى رأس هؤلاء النجم القدير صلاح السعدني عمدة الدراما، وشاطره الأحزان أصدقائه من الوسط الفنى والجمهور فى مصر والعالم العربي، وخلال الأيام القليلة الماضية رحلت والدة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، وخلال الساعات الماضية رحل شقيق الفنان مدحت صالح والعديد من أهل الفن يفقدوا ذويهم، ليرتدي الوسط الفنى الملابس السوداء، ويعلن الحداد خلال تلك الفترة.

مدحت صالح يودع شقيقه



شيع الفنان مدحت صالح جثمان شقيقه الراحل أحمد صالح، اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

تشيع جثمان شقيق مدحت صالح

مدحت صالح وشقيقه الراحل



وبكلمات مؤثرة أعلن الفنان مدحت صالح مساء أمس الخميس، وفاة شقيقه الراحل أحمد صالح، ونشر على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام صورة لشقيقة معلقا: “مع السلامة يا أحمد.. مع السلامة يابني.. مع السلامة يا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله”.

كريم عبدالعزيز يودع والدته

فجع الموت الفنان كريم عبدالعزيز خلال الأيام القليلة الماضية، برحيل والدته والتى كانت تمثل له الكثير، وكان دائم الحديث عنها فى كل لقاءاته التلفزيونية.

كريم عبدالعزيز أثناء تشييع جثمان والدته

حضر العزاء كوكبة من نجوم الوسط الفنى لدعم صديقهم الفنان كريم عبد العزيز، وأبرز الحضور الفنان مصطفى شعبان، محمد هنيدي، يوسف الشريف، مصطفى قمر، دياب، فتحي عبد الوهاب، هاني سلامة، مجدي كامل، صبري فواز ، صلاح عبدالله.

يسرا اللوزي تودع والدتها إلى مثواها الأخير

ودعت الفنانة يسرا اللوزي والدتها بعد أن رحلت عن عالمنا منذ أيام، وسط حالة من الإنهيار أثناء إلى مثواها الأخير.وتكاتف أهل الوسط الفنى فى دعم الفنانة يسرا فى تلك اللحظات العصيبة، وكان أبرز الحضور الفنان إياد نصار، والفنانة ميرفت أمين، روبي، ساره عبدالرحمن.

يسرا اللوزي أثناء تشييع جثمان والدتها

رحيل زوجة أحمد عدوية

رحلت عن عالمنا خلال الفترة الماضية، زوجة الفنان أحمد عدويه، ووالدة الفنان محمد عدوية، والتى أثرت فى قلوب الجماهير وأهل الوسط الفنى، خاصةً وأنها وقفت إلى جوار زوجها كالجبل، فى كل المحن التى مر بها على مدار تاريخه من أزمات ومرض.

أحمد عدوية وزوجته

وإنهالت تعازى الجماهير وأهل الفن لدعم آل عدوية فى وفاة المغفور لها.

صلاح السعدني "رحيل العمدة"

كانت ليلة رحيل الفنان القدير صلاح السعدني، بمثابة ليلة من ليالي الحزن فى الوسط الفنى، والتى لم ولن تنسي على مر تاريخ الفن.

أحمد السعدني فى تشييع جثمان والده

يعتبر الفنان صلاح السعدني رمز فني للسينما والدراما والمسرح، وحقق نجاح استثنائي من خلال رحله فنية كبيرة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية الهامة.

ولقب السعدني بعمدة الدراما نظراً لبراعته فى تجسيد دور العمدة سليمان غانم ضمن أحداث مسلسل "ليالي الحلمية"، وظل الدور عالقاً فى قلوب وعقول الجمهور حتى وقتنا الحالي.

وإلتف أهل الفن والشخصيات العامة، حول الفنان أحمد السعدني فى الدفنه والعزاء، وكان أبرز الحضور من الوسط الفنى الفنان محمد إمام صديق الفنان أحمد السعدني، والفنان احمد السقا، صلاح عبدالله، ريهام عبدالغفور، مني زكي، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.