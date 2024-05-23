تعديل فى موعد قمة الأهلى والزمالك فى كرة اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، الموعد الجديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والذى من المقرر أن يكون غدا الجمعة، في الجولة الأخيرة لمرحلة (بلاي أوف) للدور النهائي لتحديد بطل دوري المحترفين.

وبعث الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابا للناديين يفيد بتعديل موعد انطلاق اللقاء إلى السادسة مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي بدلا من التاسعة مساء، وهذا التعديل فى موعد اللقاء جاء بناء على طلب القناة الناقلة.

وحقق الأهلى الفوز في لقاء الجولة الأولى لمرحلة البلاي أوف بنتيجة 26-25 بينما فاز الزمالك بمواجهة الجولة الثانية بنتيجة 29-25.

ومن المقرر أن يحسم لقاء الفريقين غدا الجمعة بشكل رسمي هوية لقب بطل الدوري المصري للعبة في الموسم الحالي 2023 – 2024، الذي يحمل الأهلي لقبه من الموسم الماضي.



