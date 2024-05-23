سفارة الدوحة بالقاهرة تنظم حفل تدشين كتاب "كيف أبهرت قطر العالم فى كأس العالم"

نظمت سفارة قطر بالقاهرة، اليوم الخميس، حفل تدشين كتاب "كيف أبهرت قطر العالم فى كأس العالم" للكاتب الصحفى عاطف سليمان.

وأعرب السفير طارق الأنصارى سفير دولة قطر بالقاهرة عن سعادته لمشاركة السفراء والكتاب والإعلاميين ورجال الفكر والأكاديميين فى الحفل.

وقال السفير القطري: إن الكاتب عاطف سليمان سبق له الإقامة فى قطر ونجح فى تجميع أفكار كثيرة عن كأس العالم الذى أقيم فى قطر منذ ترشح قطر له وحتى انعقاد البطولة والتحديات التى واجهت التحضيرات، وكيف أثر ذلك على مفهوم الغرب للعادات والتقاليد العربية، وكيف استفاد الغرب بمعرفة الكثير عن الشرق الأوسط فى الدول العربية.

وأضاف، عرض الكتاب أيضًا كيف استغلت قطر فرصة كأس العالم فى البنية التحتية، حيث تم إنفاق 200 مليار دولار على جميع البنية التحتية، كما تم التعريف بالمؤسسات القطرية.

ومن جانبه، قال الكاتب عاطف سليمان: إن فكرة الكتاب تعود لسنوات ما قبل كأس العالم، مؤكدًا، أن سبب تحمسه للكتاب هو وجود زخم صحفى فى قطر، بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة.

حضر حفل التدشين: سفير المغرب بالقاهرة محمد آيت، سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله الرحبى، سفيرة مقدونيا إيلما التوروك، مندوب الكويت فى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيرى.

كما حضر د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية، الروائية د. منى زكى، أستاذ الإعلام د. محمد شومان، المستشار خالد القاضى، اللواء محمد يوسف، د. محمد شوقى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رئيس محكمة الاستئناف العربية ناصر سلطان، الإعلامية راندا أبو العزم، الكاتب عبد المحسن سلامة، الفنانة دينا عبدالله، الفنانة التشكيلية القطرية وفيقة سلطان، وأيضًا ممثلى من مجلس الشورى القطرى ووزارة الخارجية القطرية.

وعلى هامش الحفل، أقيم عرض للمشغولات اليدوية والتطريز وعرض ثقافة الأزياء التقليدية القطرية.