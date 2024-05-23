طائرات الاحتلال تشن غارة في محيط مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج وسط غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية في محيط مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، باستشهاد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ 38 ساعة في مدينة جنين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والغاز تجاه المواطنين.