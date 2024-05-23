8 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، باستشهاد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ 38 ساعة في مدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والغاز تجاه المواطنين.

وفي بلدة اذنا غرب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حلحول، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع الرئيسية للبلدة، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على المواطنين، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين.