استمرار التطوير وإزالة المخالفات بجنوب الغردقة

وجه اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، بشن حملات مكبرة بصفة يومية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم داخل نطاق الحي، وعمل إزالات فورية لأية أعمال تتم بدون ترخيص .

وقال مهدي أن قسم التنظيم ومساعدي رئيس الحي يقوموا بصفة يومية ومستمرة علي مدار ٢٤ ساعة بمتابعة اعمال التطوير التي تتم داخل الحي لمعرفة الموقف التنفيذي لهذه الاعمال ، بالإضافة الي رصد أية مخالفات تتم داخل نطاق الحي من هدم او بناء بدون ترخيص او حتي مخالفات بيئية او إشغالات بدون ترخيص وعمل إزالات فورية لأية مخالفة يتم رصدها .

وفي السياق ذاته تابع مساعدي رئيس الحي أعمال التطوير التي تتم بمنطقه مجاويش بحضور مهندسي قسم التنظيم بالحي ، وعلي هامش متابعة أعمال التطوير ، قاما موظفو الحي بعمل إزالة فورية لمجموعه من البلكونات خارج خط التنظيم والمزروعات التي تعوق حركه التطوير

وأكد مهدي، أنه تم التنبيه على مساعدي رئيس الحي ومسؤولي الإزالات بالحي بضرورة المتابعة الدورية لما تمت إزالته من مخالفات خلال الحملة لمنع عودة المخالفين والقضاء على المظاهر العشوائية بالحي .

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