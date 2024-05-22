بالصور: استمرار أعمال تدعيم الكهرباء في الغردقة

كلف اليوم الاربعاء، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة قسم الكهرباء بمتابعة اعمال شركة نقل اعمدة الانارة بمنطقة مجاويش واعادة تركيبها مرة أخرى وذلك لتوسعة الميدان .

كما تم متابعة اعمال زرع أعمدة إنارة جديدة بأماكن متفرقة بمناطق، خلف سنترال الدهار ، منطقة التقوى ، منطقة الأمير طلال بالأحياء شارع الكورنيش، بالاضافة الي تغير وصلات تالفة ببعض شوارع المدينة بمناطق الأمل بجوار احدي المولات الشهيرة ،و مجمع البنوك بالكوثر ، بجوار ميدان المحمدي حويدق.

واكد رئيس المدينة على مراعاة توزيع الاعمدة لتغطية جميع الشوارع بالمدينة وخاصة الأماكن المحرومة من الاضاءة حفاظا على سلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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