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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور: استمرار أعمال تدعيم الكهرباء في الغردقة

اعاده تطوير أعمدة
اعاده تطوير أعمدة الإنارة بالغردقة
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كلف اليوم الاربعاء،  اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة  قسم الكهرباء بمتابعة اعمال شركة  نقل اعمدة الانارة بمنطقة مجاويش واعادة تركيبها مرة أخرى وذلك لتوسعة الميدان .

كما تم متابعة اعمال زرع أعمدة إنارة جديدة بأماكن متفرقة بمناطق،  خلف سنترال الدهار ، منطقة التقوى ، منطقة الأمير طلال بالأحياء شارع الكورنيش، بالاضافة الي تغير وصلات تالفة ببعض شوارع المدينة بمناطق  الأمل بجوار احدي المولات الشهيرة ،و مجمع البنوك بالكوثر ، بجوار ميدان المحمدي حويدق.

واكد رئيس المدينة على مراعاة توزيع الاعمدة لتغطية جميع الشوارع بالمدينة وخاصة الأماكن المحرومة من الاضاءة حفاظا على سلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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أعمدة الإنارة أعمدة إنارة جديدة رئيس مدينة الغردقة