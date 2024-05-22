اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%.

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد

وحصد الطالب آدم عمر عاشور، مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات، المركز الأول على مستوى بورسعيد، بينما حصد المركز الأول مكرر زياد محمد محمود، مدرسة الزهراء الرسمية، وريم محمود جابر، مدرسة الراعي الصالح بالمركز الثاني، وشاركتها في نفس المركز مريم يحيي، مدرسة الشهيد عمرو السقا، وآدم حسام، مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات.

وحصدت المركز الثالث ميرنا مازن، مدرسة الصفوة ومعها كل من: عبد الرحمن محمد السيد، مدرسة العاشر، ورقية أيمن، مدرسة الشهيد عمرو السقا، وأسر عمرو، مدرسة بورسعيد لغات، وزياد محمود مرسي، مدرسة الخلفاء الراشدين، وعبد الرحمن إيهاب، مجمع مدارس محمد السيد، وحبيبة محمد عوض، مدرسة نبوية الجابري.

وجاء فى المركز الأول دمج الطالب أحمد نادر محمد، مدرسة الرسالة، والأول مكرر دمج عمرو عبد الناصر، مدرسة الرسالة الحديثة.